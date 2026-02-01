Un episodio violento sacudió a un torneo de papi fútbol luego de que un jugador agrediera al árbitro del partido tras recibir una tarjeta amarilla. El ataque quedó registrado por las cámaras de la cancha.

Según relataron testigos, el conflicto se desató cuando el jugador se quejó de una sanción y el árbitro decidió mostrarle una nueva tarjeta amarilla. “Se calentó porque ya tenía amarilla del primer tiempo”, explicó uno de los presentes según el medio local 0223.

En las imágenes se ve el momento exacto en el que el árbitro exhibe la tarjeta y, sin mediar palabra, el futbolista le propina una trompada que lo derriba, para luego golpearlo nuevamente cuando ya se encontraba en el suelo.

#MardelPlata Brutal: le sacaron amarilla en un torneo de papi y "casi lo mata" al árbitro.



Más info en https://t.co/hOUrZ37GQO pic.twitter.com/7qhEm4FAX2 — 0223 (@0223comar) February 1, 2026

“Casi lo mata. Menos mal que no pasó a mayores”, señaló otro testigo del violento episodio. “No lo mató de pedo”, agregó otro de los jugadores que presenciaron la escena.

Algunos asistentes también aseguraron que el agresor ya tenía antecedentes de comportamientos violentos. “Ya le había pegado a otro árbitro. Todos saben que es un calentón”, afirmó uno de los presentes, quien pidió que el jugador sea expulsado definitivamente de la competencia y no vuelva a participar en torneos de este tipo.

Las imágenes muestran además la reacción dispar del resto de los jugadores dado que mientras algunos intentaron asistir al árbitro o interceder, otros continuaron caminando como si nada hubiera ocurrido.

