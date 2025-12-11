⚠ Le sacaron la licencia al padre que hizo manejar al hijo de 5 años por la ruta en Mercedes

🤳🏻Publicó el video del imprudente accionar en sus redes pic.twitter.com/uEPtmsf5Oo — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 11, 2025

Un joven de 23 años filmó y publicó en sus redes sociales a su hijo de 5 años conduciendo un cuatriciclo sobre una ruta de la provincia de Buenos Aires. En el mismo video se lo ve sin casco en un descampado.

Ads

Tras la viralización de las imágenes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre del niño y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por su imprudencia deliberada.

“Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste”, sostuvo en declaraciones a Telefé. Además, afirmó que no consideró que su hijo estuviera en riesgo. “Uno no piensa que se va a lastimar. A él esto le gusta y yo lo apoyo, él es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño”, dijo.

Ads

El hombre también agregó: “No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él”.

Desde el organismo de control indicaron que “el video evidencia una falta grave de responsabilidad” porque “un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública”. Además la normativa establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas.

Ads

“La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas. Por este motivo, el organismo intervino de manera inmediata para desalentar estas conductas peligrosas que pueden tener consecuencias graves”, aseguraron.