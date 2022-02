El Gobierno de Córdoba reiteró la necesidad de que exista una ley nacional que garantice el reparto equitativo del subsidio al transporte público para las provincias ya que el AMBA concentra alrededor del 85% de esta asistencia lo que permite que el boleto urbano cueste $18, "generando una gran desigualdad respecto a los boletos que pagan los ciudadanos del resto de las provincias", opinaron.

"La inequidad en la distribución de subsidios se traduce en una asistencia muy desigual a nivel de unidades disponibles para la prestación de los servicios. A nivel de subsidio nacional por unidad, el interior recibe solo el 24% de lo que recibe una unidad del AMBA", sumaron.

Subsidios Nacionales al Transporte: Posición del Gobierno de Córdoba.

Reiteramos la necesidad de que exista una ley nacional que garantice el reparto equitativo para las provincias, tal como lo señaló el gobernador @JSchiaretti en su discurso de apertura del período legislativo. — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) February 11, 2022

De esta forma, los legisladores cordobeses llevarán al Congreso un proyecto de ley para que los fondos nacionales de asistencia al transporte incluyan tanto al AMBA como al interior del país, sin distinción alguna.

La propuesta es que se distribuya un solo fondo que pondere como variables las unidades habilitadas vigentes y declaradas a la CNRT; la cantidad de empleados declarados al Ministerio de Transporte, con un tope máximo de 3 agentes por unidad, y el promedio de kilómetros recorridos mensualmente.

En este sentido, desde el Gobierno de Juan Schiaretti, aclararon: "No se trata de aplicar un criterio para el AMBA y otro para el resto del país como sucede en la actualidad; no se trata de sacarle subsidios a una jurisdicción particular para dárselos a otra, sino trabajar sobre el total de los fondos asignados de manera equitativa y federal".



Por último, expresaron: "Aplicar ese criterio de distribución federal sobre los fondos totales que Nación destinó a subsidios en el 2021, al interior del país le habría significado una participación en el total de casi el 40% en lugar del 15%. Es decir, 72 mil millones en lugar de los 28 mil millones que efectivamente recibió".