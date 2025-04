En el marco del debate que caldea la interna peronista en la Legislatura bonaerense, el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, denunció aprietes internos y lanzó una advertencia: "O resuelven esto rapidito o vamos a sacar todo nuestro poder de fuego".

"No se le ocurra a ningún otro compañero de La Cámpora, bajo la supuesta representación de Cristina, de apretar a nadie de nuestra fuerza, porque le va a ir muy mal, muy mal le va a ir”, advirtió Grabois en declaraciones en un streaming luego de que este jueves Diputados impulsara el tratamiento de las PASO con el proyecto del massista Rubén Eslaiman.

Además, el dirigente de Patria Grande adelantó que sus legisladores no van a acompañar la iniciativa: “Le están picando el boleto al Gobernador”, sentenció. En esa misma línea apuró a Axel Kicillof para que emita un decreto estableciendo el desdoblamiento.

En ese contexto, Facundo Tignanelli cruzó a Federico Fagioli en redes sociales: “Ayer me dijiste que no te apreté, que vos no te podías hacer cargo de cómo interpretaba Juan las cosas”.

“Tampoco vivo del off, de hecho ayer llamé yo al programa cuando Juan me nombró y pidió que no salga mientras que él estaba, básicamente porque dijo algo que es mentira”, expresó y reiteró: “Yo nunca te apreté con nada”.

“Un apriete es una amenaza extorsiva para que ocurra algo en contra de la voluntad del otro, tal como lo hablamos ayer por teléfono a la noche yo no te apreté”, subrayó el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP).

Y conminó a su par de bancada: “Si así lo sentiste como funcionario que sos anda y hace la denuncia (que también Juan tiene experiencia) no un show televisivo ni en redes para hablar de temas que no le interesan a nadie”.

“Te reitero lo que te dije en privado, ustedes representan algo dentro de nuestro espacio pero no todos dentro del espacio los valoran de la misma manera y bancar lo que ustedes representan también trae costos, sería bueno que el bancarse sea recíproco”, acusó Tignanelli.

Asimismo aclaró: “Entiendo que banques a Juan, yo también lo banco en la pelea con Milei y tengo muchísimas coincidencias en el fondo y formas de las cosas que plantea”.

Aunque al respecto evaluó: “El problema es cuando producto de su intensidad mediática empieza a mandar fruta y busca equilibrar con todas las partes las responsabilidades diciendo cosas que no son ciertas”.

“Quizás teme que alguien se enoje si putea a algún sector y no putea a La Cámpora”, acusó Tignanenlli y añadió: “Entonces siempre putea parejo para todos lados, eso más que dar sensación de independencia o autonomía da sensación de equilibrismo”.

“Nos conocemos hace tiempo y discuto y planteo las cosas siempre de frente, que no te gusten mis modos también es comprensible. No sos el único”, agregó el diputado quién también fue señalado por la kicillofista Susana González.

“Te dije lo que pienso y te lo voy a seguir diciendo siempre. No voy a dejar de hacerlo porque Juan vaya a boquear algo que no es cierto a algún lugar”, reiteró el diputado responsable de La Cámpora en la Provincia.

“Por mi parte es un tema terminado, y contá conmigo vos y los compañeros como lo hicieron hasta aca que siempre voy a estar a disposición de lo que se precise para encontrar puntos de acuerdo que sirvan al conjunto del pueblo argentino. Un abrazo”, concluyó Tignanelli.

La respuesta de Facundo Fagioli no se hizo esperar: “Como ya hablamos muchas veces, hace un mes venimos planteando nuestra posición y nuestro desacuerdo con la estrategia. No es algo nuevo”.

“Siempre lo planteamos de frente y públicamente porque nosotros no hablamos en off: lo que decimos con el pico, lo bancamos con el cuerpo. Juan expresa verdades y las viene diciendo hace meses, NO sale a decirlo ‘porque se le movió el coágulo’”, subrayó.

“En vez de aceptarlo, te pasas tres pueblos y decís cosas que prefiero NO repetir por acá porque creo que lo mejor es que la CORTEMOS”, planteó el diputado de Patria Grande.

“Una sola cosita antes: a Juan lo banco a muerte y me hago cargo de todo lo que dice, si tuviera alguna diferencia se la diría a él, jamás a vos. Abrazo”, concluyó.