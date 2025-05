El bloque libertario conocido como dialoguista dentro del Senado bonaerense cambia de denominación y formaliza la ruptura dentro del bloque de LLA en la Cámara Alta que se dio antes de la asunción en sus bancas. De este modo, Carlos Kikuchi, Silvana Ventura y Sergio Vargas pasan a llamarse Unión, Renovación y Fe, sumando fuerzas con el bloque de 9 diputados que ya llevan esta denominación.

Si bien el anuncio formal se realizará en una conferencia de prensa el próximo viernes 9, el bloque presentó una nota en el Senado informando del cambio este lunes. La actividad se llevará a cabo en el Hotel Grand Brizo de La Plata, ubicado en 51 y 9 y estará encabezada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Fabián Luayza, y su par en el Senado, Kikuchi, además de los titulares de ambos bloques Gustavo Cuervo y Sergio Vargas.

“Nos estamos integrando con una visión más apuntada hacia el peronismo de centro y derecha, y mirando también un poco las necesidades sociales de la gente”, declaró el titular del bloque, Vargas, en una entrevista brindad a radio El Agora de Bahía Blanca. Además, adelantó que cuentan con el acompañamiento de una veintena de concejales, aunque sin brindar mayores precisiones.

En cuanto a los diputados de Renovación y Fe, Vargas señaló que están trabajando juntos desde el 10 de diciembre y remarcó que todos “vienen de una abstracción del peronismo de centro-derecha”. Asimismo, mencionó que en su caso particular se siente identificado “con esa visión política donde, más allá de que nosotros acompañamos todo el proceso económico que está haciendo el Presidente con un gran esfuerzo para la ciudadanía, para la población, creemos que también tiene que haber una visión un poco más social de la situación”.

“Entonces en ese sentido hemos decidido empezar a trabajar en esa línea políticamente, de cara a presentar un espacio y darle la posibilidad a muchos de los que iniciaron este proceso en LLA, y que también muchos no se sienten identificados con el armado que se está haciendo”, remarcó subrayando las diferencias con el armado de Sebastián Pareja a nivel provincial y el coqueteo con el PRO.

“Uno puede entender los acuerdos políticos de cara a las elecciones pero yo creo que no hay que olvidarse de la gente que trabajó, no hay que olvidarse tampoco de los principios y no hay que abandonar a los soldados que estuvieron desde el primer momento”.