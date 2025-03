Durante la sesión conmemorativa por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el jefe de bloque UCR - Cambio Federal Diego Garciarena cuestionó el argumento económico para suspender las elecciones primarias bonaerenses.

“Cuando a mí me dicen que el problema es del costo económico de una elección, me preocupo. Porque tiene que ver con menoscabar la democracia”, señaló.

Y continuó en esa línea: “Esta sesión nos demuestra que fue infinitamente más costoso no votar que votar en la Argentina. La historia nos demuestra que fue mucho más caro para los argentinos no votar, que votar. Entonces, más allá de la posición que cada uno tenga, no puede ser ese el argumento”.

“Porque ese es el argumento - añadió - que usan quienes justamente no vienen a esta sesión. Porque en verdad, lo que le molesta es votar. Entonces no tenemos que caer en esa trampa dialéctica podemos discutir si hay que hacer las PASO o no, por supuesto se puede discutir y los motivos pueden ser válidos de cualquier manera. Pero no que sea una cuestión económica porque podemos caer en la falsa conclusión que votar es caro y que no nos conviene votar”.

Para finalizar, Garciarena señaló que “en esta sesión, nosotros tenemos que ratificar el pacto democrático del que tantas veces hablamos acá”.