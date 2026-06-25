El gobierno municipal olavarriense confirmó que a partir del 1 de julio de 2026, Mercedes Landívar, Jefa de Gabinete del Municipio, ejercerá sus funciones ad honorem.

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El motivo de esta decisión se debe a que la dirigente de La Cámpora ocupará su banca de diputada provincial por la séptima sección electoral por la que fue electa en octubre del 2023. Luego de su jura el 10 de diciembre de ese año, solicitó licencia en los años subsiguientes hasta ahora.

Más allá del cambio, esta situación genera una lectura política porque quien dejará su cargo de legisladora es la azuleña Laura Aloisi, del sector "Movimiento Derecho al Futuro" que lidera Axel Kicillof, espacio que en la dinámica interna pierde una alfil frente al kirchnerismo duro.

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“La continuidad en ambas responsabilidades refleja el compromiso de seguir colaborando con la gestión municipal, aportando su experiencia al equipo de gobierno local y, al mismo tiempo, fortalecer la articulación entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires desde la representación legislativa”, explicaron desde la comuna.

Y agregaron: “De esta manera, se busca consolidar una agenda de trabajo común que permita generar más oportunidades y respuestas para los vecinos y vecinas de Olavarría”.

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