La doctora Leila Gianni, concejal de La Matanza por La Libertad Avanza y exsubsecretaria del Ministerio de Capital Humano, visitó este jueves Bragado para conocer de primera mano los problemas que afectan a los distritos del interior bonaerense.

Recibida en el local partidario por la concejal Daniela Monzón, junto a Paola Alsina y Andrés Drunday, Gianni destacó la importancia de salir del AMBA y recorrer el interior: “Los pueblos del interior tienen los mismos problemas que el AMBA”, aseguró.

En su visita al basural local, la dirigente cuestionó la gestión provincial y municipal: “Toda la provincia de Buenos Aires se ha convertido en un gran basural a cielo abierto”. Señaló la falta de políticas eficaces de tratamiento de residuos y planteó la necesidad de permitir mayor participación del sector privado en estas tareas, dado que hay empresas interesadas en intervenir.

Además, Gianni presentó su primer libro, que refleja irregularidades detectadas durante su paso por el gobierno nacional, cuando realizaba auditorías internas en el Ministerio de Capital Humano. Según contó, se detectaron maniobras de corrupción y abusos de organizaciones sociales sobre sectores vulnerables, hechos que ahora forman parte central de su publicación: “Se abusó y se lucró con los más postergados”, señaló.

Según publicó el medio local Bragado Informa, la visita combinó así una agenda ambiental, política y de difusión de su libro, en el marco del fortalecimiento territorial de La Libertad Avanza en el interior de la provincia de Buenos Aires.

