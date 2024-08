"Hacer comentarios para quedar bien con otro sector de votantes y desmarcarse del Presidente que generó todos estos cambios, me parece irresponsable", sostuvo Lilia Lemoine en declaraciones televisivas en alusión a Victoria Villarruel.

"Me parece una falta de respeto no ir en concordancia con lo que el Presidente ha pedido. Veo que la Vicepresidenta ha abandonado sus ideales y sus promesas de campaña, para abrazar los ideales de un frente que en su momento no le dio lugar. Está dejando de lado su prédica", añadió.

"Vi todo el proceso por el que pasamos, y vi todo de todos. Yo noto una desviación y no me gusta. Veo una vice cuidando su imagen política más que sus promesas de campaña", aseveró la Diputada libertaria, agravando la interna entre Javier Milei y Villarruel.