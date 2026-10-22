Lemoine denunció que la "prensa ha manipulado la imagen de Javier Milei para hacerle creer a la gente que está enfermo"
La Diputada sostuvo en redes sociales que periodistas alteraron un video del Presidente en España con el supuesto objetivo de perjudicar su imagen.
“Operación en curso. Es burdo, pero lo hacen porque funciona. Y es gravísimo. La prensa ha manipulado la imagen de Javier Milei para hacerle creer a la gente que está enfermo”, manifestó la legisladora oficialista Lilia Lemoine.
Y añadió: “Hace 23 años que edito foto y video, vi las imágenes recién, abrí el editor y ¡voliá!”.
“Es una práctica sucia y habitual de los ‘social demócratas’. Estén alerta. A Milei no lo odian solo los zurdos argentinos”, concluyó.
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