“Operación en curso. Es burdo, pero lo hacen porque funciona. Y es gravísimo. La prensa ha manipulado la imagen de Javier Milei para hacerle creer a la gente que está enfermo”, manifestó la legisladora oficialista Lilia Lemoine.

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Y añadió: “Hace 23 años que edito foto y video, vi las imágenes recién, abrí el editor y ¡voliá!”.

“Es una práctica sucia y habitual de los ‘social demócratas’. Estén alerta. A Milei no lo odian solo los zurdos argentinos”, concluyó.

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