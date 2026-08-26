“Che, Malena Galmarini, sos Senadora de la Provincia de Buenos Aires. A vos te alcanza la ley de ética pública”, lanzó Lilia Lemoine en redes sociales.

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Y arremetió: “Te regalaron un viaje de 400 mil dólares. Constituye una dádiva. Renunciá Chorra”.

Las críticas de Lemoine surgieron luego de que se conociera el vuelo a Barbados de Galmarini y Sergio Massa en un avión privado pagado por Francisco De Narváez. En un primer momento los cuestionamientos se posaron en el tigrense, pero desde su entorno lo defendieron aludiendo que no es funcionario público. De esta manera, quedó expuesta Galmarini, legisladora bonaerense.

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