El músico pop, Leo García, sufrió un ataque homofóbico este lunes por la noche en una bar de General Rodríguez, comuna bonaerense en la que vive. De acuerdo a su testimonio fue golpeado después de insinuarse a un hombre.

“Esto no es un maquillaje. Es como me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo. Soy bueno, hablé con un chico y le tiré una onda gay. Cuando le tiré una onda gay, así respondieron”, aseguró.

El cantante siguió con su relato desde Instagram: “El chico que me pegó y me tiró con todo pensó que por ser homosexual lo estaba molestando. Qué importa quién ganó o perdió. La homofobia no para más. Tenemos que reparar este país. Prefiero morirme”.

Personal de la Comisaría 1° de General Rodríguez de la Policía Bonaerense se presentó en el departamento de García y lo instaron hacer la denuncia en la comisaria.