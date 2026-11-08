El papa León XIV realizó su primera intervención pública en la Argentina durante un acto en el Palacio Libertad, donde pronunció un mensaje centrado en la responsabilidad de los gobernantes, el valor de la vida comunitaria y los desafíos económicos y sociales. En su discurso, explicó que llegó al país en su condición de “pastor” y evocó el vínculo histórico de la Iglesia con la Argentina a partir del pontificado de Francisco.

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“Mi llegada a esta tierra tiene un significado particular”, expresó el Pontífice, al recordar que durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un Papa argentino que conservó en su memoria y en su corazón los lugares, las personas y la fe de esta tierra.

En ese sentido, señaló que ahora le toca recorrer el camino inverso y visitar el país donde Francisco inició una etapa que luego se proyectó sobre toda la Iglesia.

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León XIV también hizo referencia a la identidad argentina, construida a partir del encuentro de distintas culturas y experiencias. Destacó la capacidad de la sociedad para recibir a quienes llegaron desde otros lugares y para sobreponerse a las dificultades.

El mensaje sobre la economía y los jóvenes

Uno de los pasajes centrales de su intervención estuvo dedicado al papel de las autoridades y a la orientación de las políticas públicas. El Papa sostuvo que quienes ejercen el poder deben reconocer los límites de sus responsabilidades y tomar decisiones en función del interés colectivo.

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“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, afirmó, en una de las definiciones más contundentes de su discurso.

Además, puso el foco en las oportunidades para las nuevas generaciones y advirtió sobre la necesidad de que el país aproveche sus recursos humanos. En ese marco, planteó que una sociedad debe revisar sus propias falencias cuando sus jóvenes se ven obligados a emigrar para concretar sus proyectos de vida.

También vinculó el futuro de las próximas generaciones con el reconocimiento de la dignidad humana y la protección de la vida desde sus primeros momentos.

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Milei pidió que la visita sea un punto de encuentro

Por su parte, el presidente Javier Milei habló durante la ceremonia, transmitida por cadena nacional, y consideró que la presencia de León XIV representa una oportunidad para superar divisiones políticas y recuperar valores compartidos.

Ante representantes de los tres poderes del Estado, autoridades religiosas y diplomáticos, el mandatario resaltó la participación de “todo el arco político” y sostuvo que existen cuestiones que deben estar por encima de las diferencias partidarias.

Milei afirmó que la visita convoca no solamente a los católicos, sino también a integrantes de otras confesiones y a quienes no profesan ninguna religión. Según expresó, el mensaje del Papa permite recordar que “es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.

En su exposición, vinculó ese llamado con la defensa de la libertad, la responsabilidad individual, el respeto por la ley y la búsqueda del bien común. También hizo referencia a la tradición constitucional argentina y al pensamiento de Mamerto Esquiú.

El recuerdo de Francisco

Uno de los momentos más destacados del discurso presidencial estuvo dedicado a Jorge Bergoglio, fallecido el año pasado. Milei lo definió como “el argentino más importante de la historia” y recordó que fue el primer Papa latinoamericano.

El Presidente sostuvo que su muerte dejó un vacío profundo en la sociedad y destacó su generosidad y el legado que dejó más allá de la comunidad católica.

“Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”, expresó al referirse a la permanencia de su figura en la memoria colectiva.

En el tramo final, Milei volvió sobre su visión acerca de la responsabilidad de quienes gobiernan y señaló que las decisiones del Estado deben contemplar tanto a la sociedad actual como a quienes vivirán en el futuro.

Para cerrar, utilizó la parábola bíblica de la casa construida sobre roca como referencia a la necesidad de establecer bases firmes para el país. Finalmente, agradeció la presencia del Pontífice y le pidió que rece por la Argentina.