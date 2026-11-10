El papa León XIV cerrará este miércoles su visita apostólica a la Argentina con una misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján. El evento está programado a las 10 de la mañana en la Plaza Belgrano.

Ads

Allí, en la previa, Luciano Pereyra mostró las últimas pruebas de sonido antes de la llegada del Sumo pontífice. “Prueba de sonido en #Luján. Todo listo para mañana”, escribió el cantante junto a las imágenes.

León XIV en Luján: @LucianoPereyra mostró las pruebas de sonido antes de recibir al Papa https://t.co/XonUkloRza — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 10, 2026

No se trata de una actuación para ningún artista pero tiene una dimensión personal aparte para el lujanense quien hace más de dos décadas, con 18 años, interpretó “Sólo le pido a Dios” ante Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud en Roma.

Ads

Prueba de sonido en #Lujan 🎤 Todo listo para mañana 🥹🤍 https://t.co/rSt4bpaG39 — Luciano Pereyra (@LucianoPereyra) November 10, 2026

La celebración, de acceso libre y gratuito, marcará el último acto de León XIV en el país antes de partir hacia Lima, Perú, siguiente etapa de su gira por Sudamérica.

Puede interesarte

Ads