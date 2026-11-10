León XIV en Luján: Luciano Pereyra mostró las pruebas de sonido antes de recibir al Papa
El cantante oriundo de la ciudad bonaerense fue uno de los elegidos para cantar ante el sumo pontífice en la Basílica este miércoles.
El papa León XIV cerrará este miércoles su visita apostólica a la Argentina con una misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján. El evento está programado a las 10 de la mañana en la Plaza Belgrano.
Allí, en la previa, Luciano Pereyra mostró las últimas pruebas de sonido antes de la llegada del Sumo pontífice. “Prueba de sonido en #Luján. Todo listo para mañana”, escribió el cantante junto a las imágenes.
No se trata de una actuación para ningún artista pero tiene una dimensión personal aparte para el lujanense quien hace más de dos décadas, con 18 años, interpretó “Sólo le pido a Dios” ante Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud en Roma.
La celebración, de acceso libre y gratuito, marcará el último acto de León XIV en el país antes de partir hacia Lima, Perú, siguiente etapa de su gira por Sudamérica.
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