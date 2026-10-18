El papa León XIV retomó este domingo el ángelus en el Vaticano tras la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón por un adenocarcinoma. Durante su mensaje, agradeció a quienes le han deseado lo mejor por rezar por él tras su operación y dijo que retomaría el trabajo “gradualmente”.

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“Quisiera agradecer a todas las personas que han estado rezando por mí durante estos días”, dijo el pontífice de 71 años a una multitud en la plaza de San Pedro. “Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré gradualmente mis actividades”, afirmó el papa, que tenía buen aspecto y hablaba con normalidad desde la ventana de su residencia del palacio apostólico para impartir la bendición.

El regreso del pontífice coincide con la preparación de su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre. El itinerario incluye 12 vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes.

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Al respecto el cirujano Stefano Margaritora, director de la unidad de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, sostuvo que el estado clínico del papa permite evaluar ese desplazamiento.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar ese viaje”, afirmó al medio Vatican News.

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León XIV, de 71 años, recibió el alta el sábado, antes de la estancia hospitalaria de una semana que se había previsto. Al abandonar el Gemelli, dijo que estaba “mucho mejor”.

Margaritora calificó las condiciones clínicas del pontífice como “absolutamente satisfactorias”. El médico atribuyó la evolución a la actitud del papa durante los días posteriores a la operación: “El Santo Padre ha puesto el corazón y el alma en su recuperación”.

El especialista estimó que León XIV podría recuperarse por completo de la cirugía “en unos 10 días más o menos”. Sobre el viaje previsto dentro de tres semanas, insistió: “No hay razones clínicas por las que no deba realizarse”.

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Los médicos esperan los resultados histológicos del tumor y de los ganglios linfáticos, además de los estudios sobre la composición molecular y genética de la lesión. Esos análisis definirán si León XIV requiere quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia o una terapia oral dirigida según las características genéticas del tumor.