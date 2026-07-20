La celebración por el subcampeonato de la Scaloneta terminó en incidentes entre los hinchas y la policía, con al menos 15 detenidos y varios uniformados con politraumatismos.

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Cerca de la medianoche de este domingo, un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y botellas contra efectivos de la Policía de la Ciudad que integraban el operativo de seguridad desplegado en la zona.

Los desmanes se produjeron en las inmediaciones del Obelisco y rápidamente obligaron a la intervención de las fuerzas de seguridad.

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La situación provocó corridas y enfrentamientos sobre la avenida 9 de Julio y en los accesos al principal punto de reunión de los hinchas. Los agentes retomaron rápidamente el control de la calle.

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