Les festejos en el Obelisco terminaron otra vez en incidentes
Más allá de la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial, miles de hinchas se reunieron en el Obelisco para expresar su apoyo al equipo de Lionel Scaloni. La celebración terminó en desmanes y tuvo que intervenir la policía.
La celebración por el subcampeonato de la Scaloneta terminó en incidentes entre los hinchas y la policía, con al menos 15 detenidos y varios uniformados con politraumatismos.
Cerca de la medianoche de este domingo, un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y botellas contra efectivos de la Policía de la Ciudad que integraban el operativo de seguridad desplegado en la zona.
Los desmanes se produjeron en las inmediaciones del Obelisco y rápidamente obligaron a la intervención de las fuerzas de seguridad.
La situación provocó corridas y enfrentamientos sobre la avenida 9 de Julio y en los accesos al principal punto de reunión de los hinchas. Los agentes retomaron rápidamente el control de la calle.
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