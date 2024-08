“Les pido perdón por lo que acabo de hacer” Belén Casetta 💔 después de correr los 3000mts con obstáculos en Paris 2024. pic.twitter.com/OweWbdrwHR — Sofi Martinez (@SofiMMartinez) August 4, 2024

Belén Casetta vivió su tercera experiencia olímpica en París 2024 y no pudo llegar a la final de los 3000 metros con obstáculos.

La marplatense finalizó undécima en la tercera serie y sólo clasificaban las primeras cinco. Registró un tiempo de 9: 34.78 ubicándose en el undécimo lugar. Para clasificarse a la final debía terminar entre las primeras 5 de su serie. En la grilla general Casetta se ubicó 34°.

“No se me dio, fue mi culpa. Lo que más sufro es la gente que está atrás mío, mi familia y mi hija. Venir y obtener este resultado… estoy enojada", dijo. Y agregó: "Les pido perdón por lo que acabo de hacer”.

Casetta fue madre hace 14 meses de Lina. “Tenía una expectativa muy grande pero me fue re mal. Venía con el objetivo de entrar en la final, estaba muy bien pero no me salió. Me da bronca por el esfuerzo que hizo mucha gente y después de tanto tiempo preparando la carrera”, señaló.

“Hice mis mejores marcas entrenando y acá me encuentro con esta marca pedorra; ya está, se terminó. No me salió, fue mi culpa”, sostuvo.