Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: Tras eliminar capítulos polémicos, el Senado aprobó el proyecto de Milei
Con 37 votos a favor y 33 en contra, la normativa oficialista fue avalada por la Cámara Alta tras una maratónica y caliente sesión.
Tras bajar los capítulos de la Ley de Tierras y del Manejo del Fuego, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno libertario fue aprobado por el Senado este viernes por la madrugada.
La votación concluyó 37 a 33 tras una sesión caliente, tanto adentro como afuera del recinto, donde hubo serios incidentes y represión.
Los capítulos más polémicos fueron eliminados por el oficialismo con el objetivo de no sufrir una derrota en la Cámara. Se trata del capítulo que abría las puertas a la compra de territorio por parte de extranjeros y el que dejaba de castigar la quema de terrenos para la especulación inmobiliaria.
De esta manera, el triunfo pírrico del Gobierno le sirve para continuar mostrando hegemonía, aunque en lo práctico tuvo que ceder en las iniciativas que más le interesaban.
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