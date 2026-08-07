Tras bajar los capítulos de la Ley de Tierras y del Manejo del Fuego, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno libertario fue aprobado por el Senado este viernes por la madrugada.

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La votación concluyó 37 a 33 tras una sesión caliente, tanto adentro como afuera del recinto, donde hubo serios incidentes y represión.

Los capítulos más polémicos fueron eliminados por el oficialismo con el objetivo de no sufrir una derrota en la Cámara. Se trata del capítulo que abría las puertas a la compra de territorio por parte de extranjeros y el que dejaba de castigar la quema de terrenos para la especulación inmobiliaria.

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De esta manera, el triunfo pírrico del Gobierno le sirve para continuar mostrando hegemonía, aunque en lo práctico tuvo que ceder en las iniciativas que más le interesaban.

El pueblo argentino logró lo impoSible: que este gobierno enTreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad.



La ley de tierras y la ley de Manejo del fuego siguen vigentes ✊🏼❤️ pic.twitter.com/pwQE1K2QYL — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 7, 2026

Siendo la 01:40 ha terminado la votación por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Desde el @BJusticialistaS votamos en contra.



Después de una gran movilización popular, del trabajo sostenido de nuestro bloque y del compromiso de miles de argentinos y… — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) August 7, 2026

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