Victoria Villarruel tomó una decisión sorpresiva que podría ser determinante en la sesión del jueves por la Ley de Tierras. La titular del Senado autorizó a la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, a participar de manera remota aunque dejó la decisión final en manos del cuerpo

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Fernández Sagasti, fuertemente criticada dentro de sus filas, atraviesa un embarazo avanzado, pero no solicitó licencia y permanece en Mendoza. Por ese motivo pidió autorización para intervenir a distancia en la sesión en la que se debatirá el proyecto de ley de propiedad privada que modifica el régimen de tierras rurales.

En las redes hubo fuertes cuestionamiento de todo tipo para Sagasti, desde quienes le preguntaron porque no se instaló en CABA hasta quienes directamente le pidieron renuncie. No faltaron quienes lanzaron ideas de especulaciones sobre un posible acuerdo político con el oficialismo.

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Lo cierto es que si la Senado no vota y el proyecto sale favorable, por ese sufragio, a Javier Milei, la oposición agudizará su crisis.

Por el lado del oficialismo Patricia Bullrich cargó contra la vicepresidenta por habilitar el voto de Sagastati: Está “militando para el kirchnerismo”, lanzó.

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