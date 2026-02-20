La Justicia dispuso la liberación del padre de los menores que dieron positivo por cocaína en Balcarce, aunque continuará imputado en la causa que investiga el presunto suministro de estupefacientes a niños y adolescentes.

Ads

Puede interesarte

La decisión fue adoptada tras una nueva evaluación de los elementos reunidos en el expediente. Fuentes judiciales confirmaron que el hombre seguirá vinculado al proceso penal que encabeza el fiscal Rodolfo Moure, quien lo imputó por el delito de “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores”. No obstante, por el momento no se habrían reunido pruebas suficientes que justifiquen su permanencia en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la madre de los niños, luego de que estudios toxicológicos confirmaran que varios de ellos presentaban rastros de cocaína en el organismo. A partir de ese resultado, se activó el protocolo de intervención judicial y administrativa, con la participación del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

Ads

Según consta en el expediente, los afectados son seis menores: dos bebés de aproximadamente un mes y medio de vida y cuatro niños de 9, 10, 12 y 13 años. Todos quedaron bajo el cuidado de familiares directos, con seguimiento y supervisión de los organismos competentes, que dispusieron medidas de resguardo para garantizar su integridad física y emocional.

En paralelo, la fiscalía ordenó la realización de entrevistas en cámara Gesell, que fueron llevadas adelante por profesionales especializados. Este procedimiento busca preservar a los menores y evitar su revictimización, al tiempo que permite incorporar testimonios clave para esclarecer el contexto en el que se habrían producido los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.

Ads

La investigación continúa en etapa de instrucción y se aguardan nuevos informes y peritajes que podrían resultar determinantes para definir los próximos pasos procesales. Mientras tanto, el imputado permanece en libertad, aunque sujeto a las disposiciones que establezcan la fiscalía y el juzgado interviniente.