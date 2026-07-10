"Quiero que sepan que mientras estamos todos emocionados por el mundial, el peronismo está impulsando un proyecto para volver a poner controles de precios a la nafta en toda la Provincia de Buenos Aires", sostuvo Agustín Romo en redes sociales.

Ads

Y añadió: “Parece que no aprendieron de cuando se quedaron sin nafta en 2023. Desde ya les digo que estamos luchando con todo lo que podemos en la legislatura bonaerense para frenar este delirio”.

“Parece que quieren fundir a YPF”, sentenció el legislador.



Ads

Ads