Libertarios denuncian que "el peronismo quiere volver a poner controles de precios a la nafta en toda la Provincia"
Lo aseguró el jefe de bloque de LLA en la Cámara de Diputados bonaerense Agustín Romo, quien rechazó esta política para intentar bajar los elevados valores de los combustibles.
"Quiero que sepan que mientras estamos todos emocionados por el mundial, el peronismo está impulsando un proyecto para volver a poner controles de precios a la nafta en toda la Provincia de Buenos Aires", sostuvo Agustín Romo en redes sociales.
Y añadió: “Parece que no aprendieron de cuando se quedaron sin nafta en 2023. Desde ya les digo que estamos luchando con todo lo que podemos en la legislatura bonaerense para frenar este delirio”.
“Parece que quieren fundir a YPF”, sentenció el legislador.
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