La Cámara de Diputados bonaerense dio un nuevo paso en el tratamiento de un proyecto que busca regular los aumentos de combustible en las estaciones de servicio, una iniciativa impulsada por la legisladora del massismo Ayelén Rasquetti.

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La comisión de Legislación General, presidida por el diputado del Frente Renovador Rubén Eslaiman, aprobó por mayoría el despacho del proyecto gracias a los votos del peronismo y del Frente de Izquierda. La propuesta establece que las empresas productoras y expendedoras de combustibles deberán informar cualquier aumento con al menos 72 horas de anticipación.

Además, el texto dispone que las estaciones de servicio deberán exhibir los nuevos precios 48 horas antes de su entrada en vigencia. También contempla multas que van desde los $7,2 millones hasta los $215 millones, e incluso la suspensión de la habilitación comercial en casos de reincidencia.

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Las críticas no tardaron en llegar desde la oposición. El diputado de La Libertad Avanza, Agustín Romo, fue uno de los principales detractores de la iniciativa y sostuvo que, de convertirse en ley, "las estaciones de servicio se funden en tres días".

El legislador, quien señaló que parte de su familia posee estaciones de servicio, explicó que las gasolineras suelen enterarse de los incrementos cuando reciben el camión con el combustible, por lo que, si debieran comunicar los aumentos con 72 horas de anticipación, estarían obligadas a vender durante tres días con precios desactualizados, afectando seriamente su rentabilidad.

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Por su parte, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, también cuestionó la propuesta y aseguró que el proyecto presenta "inconsistencias" desde el punto de vista legal.

Pese a los cuestionamientos, el oficialismo logró avanzar con el expediente. Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por la comisión de Presupuesto e Impuestos, donde el peronismo también cuenta con mayoría, antes de quedar en condiciones de llegar al recinto para su debate definitivo.

Al defender la propuesta, Rasquetti sostuvo que "el combustible no es un lujo, es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás", y argumentó que el proyecto busca dotar al Estado de "una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados".