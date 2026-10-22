Con 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones, el proyecto de endeudamiento familiar volverá a ser tratado en comisiones por impulso de La Libertad Avanza y aliados en Diputados. Unión por la Patria intentó avanzar con el dictamen de minoría esta madrugada, pero la sesión terminó con la moción del oficialismo.

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Cecilia Moreau denunció la presencia de funcionarios del Gobierno en rigor de “presionar” a legisladores para acompañar el dictamen de La Libertad Avanza. “Me preocupa que a esta hora de la madrugada estén llamando a diputados para que no se rechace el dictamen del oficialismo. Se está viviendo, una vez más, un proceso como el que se vivió con (Edgardo) Kueider”, lanzó la legisladora opositora.

El proyecto opositor busca declarar la emergencia crediticia; por un tope a las tasas de refinanciación; y suspender ejecuciones, entre otros puntos.

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El foco de discusión está puesto, desde el punto de vista ideológico, en el grado de intervención del Estado en el mercado; de hecho, existe un proyecto del oficialismo, pero para ampliar la educación financiera y prevenir situaciones de sobreendeudamiento. No obstante, no contempla límites a las tasas de interés ni quitas de capital o intereses.

“Dejaron sin alivia a 20 millones de argentinos”, sentenció el diputado Gerardo Martínez tras la sesión.

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Extranjerizacion de tierras. RECULARON. La Ley de Tierras está plenamente vigente. Discapacidad. ENTREGARON TODO. El 75% de la ley de emergencia está dentro de lo aprobado. Endeudamiento/morosidad. HUYERON. Y dejaron sin alivio a 20 millones de argentinos. De retirada. Mal. — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) October 22, 2026

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