Frente a versiones difundidas en las últimas horas sobre los cambios en el régimen de licencias profesionales, el área que conduce Martín Marinucci aclaró que las condiciones para la obtención y renovación de estas licencias “no fueron definidas por la Provincia de Buenos Aires, sino que derivan de las modificaciones introducidas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto N.º 196/2025 y de la reglamentación dictada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)”.

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En este sentido, explicaron que la reforma nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite y credencial independiente. A partir de ese cambio, la habilitación para el transporte interjurisdiccional pasó a instrumentarse mediante las Licencias Nacionales de Conducir profesionales clases C, D y E, cuya emisión realizan las provincias que suscribieron el correspondiente convenio de delegación con la ANSV.

“La Provincia de Buenos Aires integra el Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde 2010 y, como el resto de las jurisdicciones adheridas, cumple con las funciones que le fueron delegadas por el Estado Nacional, aplicando las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos por la normativa nacional”, añade el Comunicado del Ministerio de Transporte bonaerense.

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“En ese marco, el Gobierno Nacional dispuso que las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y las evaluaciones teórico-prácticas necesarias para la obtención o renovación de las licencias profesionales interjurisdiccionales sean realizadas exclusivamente por prestadores registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Asimismo, el nuevo régimen no establece una tarifa nacional de referencia para esas prestaciones. En consecuencia, los valores son fijados y percibidos directamente por cada prestador habilitado, sin intervención económica de la Provincia ni de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir municipales”, prosiguieron.

Por último destacaron: Resulta incorrecto atribuir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decisiones vinculadas con los requisitos, el esquema de prestadores o los costos de estas evaluaciones, ya que se trata de aspectos definidos por la normativa nacional y por la autoridad nacional competente.

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