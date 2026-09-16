La nueva herramienta aprobada por el Concejo Deliberante de Lincoln permitirá que vecinos y familias que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento puedan acceder a asesoramiento gratuito y asistencia para intentar reordenar sus compromisos económicos.

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El mecanismo funcionará a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que podrá intervenir como instancia de mediación entre quienes tienen deudas y sus acreedores.

En diálogo con Radio Provincia, el concejal de Unión por la Patria Bernardo Baccello explicó que las personas que atraviesen una situación crítica podrán acercarse a la Oficina para exponer su situación patrimonial y recibir orientación sobre las alternativas disponibles.

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"El Municipio no está en condiciones de entregar dinero, pero sí puede ofrecer asesoramiento a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor", explicó el edil.

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Cómo será la intervención de la OMIC

Según detalló Baccello, la OMIC cuenta con facultades para mediar entre acreedores y deudores. De esta manera, ante una situación de sobreendeudamiento, se podrá analizar el caso y buscar nuevos acuerdos de pago con los acreedores.

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El objetivo no es eliminar las deudas, sino generar una instancia de acompañamiento que permita encontrar alternativas frente a compromisos que las familias ya no pueden afrontar en las condiciones originales.

Baccello señaló que también se brindará asesoramiento para abordar cada situación de manera integral, aunque reconoció que existen dificultades particulares cuando las deudas se originan a través de billeteras virtuales, donde la posibilidad de establecer una mediación puede ser más compleja.

Más de 19 mil personas endeudadas

El concejal sostuvo que la herramienta se implementa en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento familiar en la ciudad.

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Según los datos que aportó, Lincoln tiene más de 19 mil personas endeudadas y más de 3.600 se encuentran en mora. Además, afirmó que el 53% de quienes están en esa situación lleva más de un año sin poder pagar.

"Los ingresos no son lo suficiente para pagar los costos fijos que tienen las familias, como servicios, alquileres y alimentos", sostuvo Baccello.

El edil también mencionó el impacto de las tarifas en los hogares y señaló que existen barrios sin gas natural donde las familias deben recurrir a la electricidad para calefaccionarse, con facturas que, según describió, representan una carga importante para sus ingresos.

"Las ordenanzas no son la solución a los problemas de los vecinos, pero sí una herramienta para generar convenios y acuerdos", planteó Baccello.

De esta manera, la ordenanza busca que la OMIC funcione como una primera puerta de acceso para las personas sobreendeudadas, con asesoramiento y la posibilidad de iniciar gestiones para alcanzar acuerdos de pago con sus acreedores.