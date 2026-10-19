La tradicional fiesta popular de Lincoln se desarrollará durante seis noches, los días 6, 7, 8, 9, 13 y 14 de febrero de 2027. El titular de la Agencia del Carnaval, Leonardo Michelli, confirmó que las agrupaciones participantes no recibirán adelantos económicos para afrontar los gastos de preparación.

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“Este es un año muy difícil desde lo económico”, reconoció Michelli en declaraciones al medio Lincoln Hoy. El funcionario también señaló que el Municipio todavía no cuenta con un presupuesto definido para la organización del evento, una situación que condiciona las decisiones sobre la programación y la infraestructura necesaria para llevar adelante la celebración.

Por el momento, tampoco hay precisiones sobre los artistas que se presentarán en el escenario ni sobre los aspectos técnicos y logísticos. Esos puntos continúan en evaluación junto al intendente Salvador Serenal y el secretario de Hacienda, Alberto Sala.

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Pese a las limitaciones, desde la organización sostienen que los preparativos siguen adelante con el objetivo de garantizar una nueva edición del carnaval, uno de los acontecimientos populares más representativos de Lincoln. Sin embargo, las restricciones ya generan incertidumbre entre los hacedores de la fiesta y algunas agrupaciones anticiparon que no participarán en 2027.

La falta de adelantos obliga a los participantes a afrontar por sus propios medios los gastos de preparación, mientras el Municipio define hasta dónde podrá llegar con los recursos disponibles.

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