El Concejo Deliberante de Lincoln aprobó una nueva herramienta destinada a vecinos y familias que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento y tienen dificultades para cumplir con sus compromisos económicos.

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Se trata del Programa Municipal de Acompañamiento a Personas Sobreendeudadas, impulsado por el concejal de Fuerza Patria Bernardo Baccello, que tendrá como ámbito de intervención a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

La propuesta busca que quienes se encuentren en una situación financiera difícil puedan acceder a asesoramiento, asistencia y mecanismos de conciliación, además de alternativas para intentar reestructurar sus deudas.

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Una herramienta para buscar acuerdos

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el objetivo no es eliminar las obligaciones económicas, sino generar un espacio de orientación que permita encontrar alternativas frente a situaciones que se volvieron difíciles o imposibles de afrontar.

A través de la OMIC se podrán analizar distintas opciones y promover acuerdos que permitan a las personas sobreendeudadas recuperar cierta previsibilidad sobre sus finanzas.

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“Detrás de cada deuda hay una familia, una preocupación y una realidad que merece ser atendida”, sostuvo Baccello al referirse a la aprobación de la ordenanza.

El concejal remarcó además que muchas personas atraviesan este tipo de situaciones sin contar con herramientas para encontrar una salida y consideró que el Estado municipal puede cumplir un rol de acompañamiento.

“No podemos dejar sola a una persona”

Durante la presentación del proyecto, Baccello señaló que la nueva herramienta pretende dar una respuesta concreta ante una problemática que, según afirmó, alcanza cada vez a más familias.

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“No podemos dejar sola a una persona que ya no sabe cómo hacer frente a sus compromisos”, expresó el edil.

En esa línea, aclaró que el programa no implica la eliminación de las deudas, sino la posibilidad de contar con acompañamiento institucional para analizar cada situación y buscar mecanismos que permitan encaminarla.

“Queremos que los vecinos sepan que pueden contar con el Estado cuando más lo necesitan”, concluyó Baccello.

Con la aprobación de la ordenanza, Lincoln incorpora un mecanismo municipal específico para intervenir ante casos de sobreendeudamiento, con la OMIC como espacio de asistencia y orientación para los vecinos.