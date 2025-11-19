Este domingo 23 de noviembre, Lincoln dará el primer gran paso rumbo al Carnaval 2026 con un evento especial que se realizará desde las 18.00 hasta la medianoche en el escenario del Parque Municipal General San Martín.

La presentación oficial incluirá el anticipo de los motivos que desplegarán comparsas, batucadas y carros musicales en la próxima edición del tradicional Carnavalincoln.

Desde la Agencia de Carnaval, su titular Leonardo Michelli destacó que el objetivo de la jornada es “empezar a conectar con lo que será una nueva edición de la fiesta linqueña por excelencia”. En este marco, las agrupaciones mostrarán ante el público parte de su propuesta artística, con presentaciones sonoras y adelantos de vestuarios y temáticas.

Una de las novedades de la edición 2026 será la unificación de la categoría Batucadas, que dejará de dividirse en “A” y “B” para conformar una única categoría que integrará a todas las agrupaciones que cumplan los requisitos del reglamento oficial.

Además, durante la presentación se realizará la Preselección Provincial de Batucadas, instancia en la que participarán conjuntos de localidades vecinas interesados en sumarse al desfile oficial del carnaval linqueño.

El cierre de la jornada estará a cargo de artistas locales, quienes animarán un gran baile popular abierto a toda la comunidad. El evento contará con servicio de cantina a cargo de los clubes CAVUL y Rivadavia de Lincoln.