Lincoln será sede del XII Taller Técnico de Caminos Rurales, una capacitación que se desarrollará el 26 y 27 de noviembre y reunirá a especialistas, técnicos, representantes de organismos públicos y distintos actores vinculados con la conservación y el desarrollo de la red vial rural.

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La actividad tendrá como sede principal el predio de la Sociedad Rural de Lincoln, ubicado en Provincia de Córdoba 699, y será organizada por Revista Vial, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y el Municipio de Lincoln.

Según informaron desde la organización, el encuentro tendrá como objetivo generar un espacio de capacitación, intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos sobre la gestión y el mantenimiento de los caminos rurales.

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La primera jornada será el jueves 26 de noviembre y tendrá un carácter teórico. Se realizarán exposiciones a cargo de especialistas, quienes compartirán conocimientos técnicos, experiencias de gestión y distintas alternativas vinculadas con el mantenimiento y desarrollo de los caminos rurales.

También se abordarán modelos de gestión y experiencias aplicadas en distintos ámbitos, con el propósito de promover el intercambio entre los diferentes actores que intervienen en la planificación, conservación y utilización de la red vial rural.

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El viernes 27 será el turno de la jornada práctica. En esa oportunidad, los participantes se trasladarán hasta un camino rural del distrito de Lincoln, donde se realizará una demostración técnica vinculada con las tareas de conservación y mantenimiento.

La instancia permitirá observar en territorio distintos procedimientos y criterios de trabajo, complementando los contenidos desarrollados durante la jornada teórica.

De esta manera, el XII Taller Técnico de Caminos Rurales combinará capacitación técnica y experiencia práctica, con la participación de profesionales, técnicos, funcionarios, productores y otros actores relacionados con la red vial rural.