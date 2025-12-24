La localidad de Roberts, en el partido de Lincoln, será escenario de una propuesta imperdible para los amantes de la gastronomía criolla y las tradiciones nacionales. El sábado 27 de diciembre, desde las 18.00, se llevará a cabo la 3° Pre-Olimpíada de Asadores, un evento que mezcla competencia, música y folklore, con entrada libre y gratuita.

La cita será en la Liga de Padres de Familia, acceso a Roberts, donde los mejores asadores de la zona competirán para demostrar quién domina el arte del fuego lento y la parrilla. La jornada funcionará como antesala de la gran Olimpiada de Asadores.

Además de la competencia central de asadores, el público podrá participar y disfrutar de múltiples actividades recreativas: campeonato de truco, desafíos como “el mejor sapucay”, “cagao’ de hambre”, fondo blanco buller, concursos de fotografía y pruebas de encendido de fuego, entre otras propuestas pensadas para todas las edades.

Habrá shows en vivo con artistas y agrupaciones folklóricas como Cele Arce y el Rejunte, Juanchy Osuna, Ballet El Huayra Mujol, Portres Folklore y Nereo Mariani, además de exhibiciones de boleadoras y malambo, y sorpresas durante toda la jornada.

El evento es organizado por A Pura Línea, con el acompañamiento de la Municipalidad de Lincoln.

Datos claves

Evento: 3° Pre-Olimpíada de Asadores

Lugar: Roberts (partido de Lincoln) – Liga de Padres de Familia, acceso a la localidad

Fecha: Sábado 27 de diciembre

Horario: Desde las 18:00

Entrada: Gratuita

Actividades: Competencia de asadores, juegos populares, campeonato de truco, concursos y shows folklóricos

Organizan: A Pura Línea con acompañamiento de la Municipalidad de Lincoln

Más información: www.instagram.com/p/DR2Qk62jpzb/?img_index=1