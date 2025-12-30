El espíritu del Carnaval vuelve a recorrer el partido de Lincoln durante enero de 2026 con una propuesta itinerante, entrada libre y gratuita. La celebración, organizada por la Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln junto a las delegaciones locales, llegará a distintas localidades del distrito para ofrecer noches de música y baile.

Durante todos los fines de semana de enero, el Carnaval visitará diez localidades, acercando el festejo a vecinos y visitantes. Cada jornada tendrá como broche de oro un baile popular con la actuación de músicos locales.

El cronograma comienza el sábado 3, cuando el Carnaval desembarque en las localidades de Triunvirato y Las Toscas, mientras que el domingo 4 la fiesta continuará en Bermúdez. Estas celebraciones forman parte de una agenda más amplia que se extenderá a lo largo del mes.

Esta es la antesala para la gran fiesta del carnaval artesanal que se desarrollará el 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero.

Con entrada gratuita, el Carnaval de Lincoln se presenta como una excelente opción turística para quienes desean combinar descanso, diversión y carnaval.

Datos claves

Evento: Carnaval 2026 en las Localidades de Lincoln

Entrada: Gratuita

Fechas:

Sábado 3: Triunvirato y Las Toscas

Domingo 4: Bermúdez

Duración: Todos los fines de semana de enero (recorre 10 localidades)

Propuesta: Carnaval itinerante, cierre con baile popular y músicos locales

Organiza: Agencia Municipal de Carnaval – Municipalidad de Lincoln

Más información:

Instagram: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/

Facebook: www.facebook.com/MuniLincol