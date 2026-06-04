El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, alcanzó un acuerdo con empresarios del sector y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para restablecer el servicio de la histórica línea 707 de San Isidro, conocida popularmente como “La Rosita”, y preservar 400 puestos de trabajo que se encontraban en riesgo.

Ads

El conflicto del transporte que recorre la zona norte del conurbano venía desarrollándose desde hace meses y estuvo marcado por problemas operativos, embargos judiciales y la amenaza de pérdida de 427 puestos de trabajo. La situación impactó en miles de usuarios que dependían de esas líneas para movilizarse dentro y fuera del distrito.

“Después de mucho trabajo, avanzamos en la autorización para que nuevas empresas puedan cubrir los recorridos y garantizarles a las y los vecinos de San Isidro y de los municipios aledaños este servicio esencial de movilidad, tan necesario en un contexto económico complejo como el que atraviesa nuestro país”, expresó Marinucci.

Ads

En concreto, el acuerdo fue rubricado entre la Provincia, la UTA, encabezada por su secretario general Roberto Fernández, y las empresas Transporte Automotor La Plata (TALP S.A.), La Primera de Martínez S.A. y Compañía Noroeste S.A., que asumirán la operación de los recorridos.

Como parte de la solución acordada, las empresas que actualmente operan las líneas 314, 343, 228 y 338 fueron habilitadas de manera provisoria por un plazo de 90 días para ampliar sus recorridos y garantizar la cobertura de los servicios que prestaba la línea 707. La medida permitirá asegurar la conectividad de miles de usuarios mientras se avanza en la normalización definitiva del esquema operativo, se indicó desde la cartera bonaerense.

Ads

El convenio contempla además la incorporación de trabajadores de la empresa saliente y la cobertura integral de los servicios, garantizando la continuidad de las prestaciones para los usuarios y la estabilidad laboral de 400 familias.

“No podíamos permitir que 400 familias se quedaran sin su fuente de ingreso ni que miles de vecinos se quedaran sin transporte. Cuando hay voluntad de trabajo entre el Estado, los trabajadores y el sector empresario, las soluciones llegan”, sostuvo el Ministro.

Asimismo, agregó: “Tomamos una decisión rápida para que ningún vecino se quedara sin transporte y para proteger las fuentes de trabajo. Esta habilitación provisoria nos permite garantizar la continuidad del servicio mientras avanzamos hacia una solución definitiva que le dé previsibilidad a los usuarios y a los trabajadores”.

Ads

Por su parte, Fernández destacó: “La prioridad siempre fue defender cada puesto de trabajo. Este acuerdo nos permite llevar tranquilidad a cientos de familias que atravesaban una situación de enorme incertidumbre. Valoramos el esfuerzo realizado para encontrar una solución que proteja el empleo y garantice la continuidad del servicio”.

A su turno, los representantes de las empresas coincidieron en destacar el trabajo articulado con el Ministerio de Transporte para alcanzar una pronta solución. “Hubo una decisión firme de encontrar una salida para los trabajadores y para los usuarios. Ahora comienza una nueva etapa para fortalecer la conectividad y mejorar la calidad del servicio en toda la región”, señalaron. Junto a Marinucci participaron de la firma el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras, y el director provincial Gonzalo Maldonado.