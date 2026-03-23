El bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense reactivó el debate por la incorporación de armas no letales en las fuerzas de seguridad. En las últimas horas, la senadora María Florencia Arietto presentó un nuevo proyecto para autorizar el uso de pistolas Taser por parte del personal policial dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

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El espacio libertario viene impulsando este planteo desde 2022, pero en reiteradas ocasiones perdió estado parlamentario. Con la actual conformación legislativa, el proyecto volvió a ingresar formalmente en la Cámara alta provincial.

El texto establece que las fuerzas policiales podrán utilizar armas no letales “cuando sea estrictamente necesario para el cumplimiento de sus deberes”, siempre que los agentes hayan cumplido previamente con instancias de capacitación y entrenamiento específicas.

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Al defender la propuesta, Arietto argumentó que la incorporación de este tipo de dispositivos resulta necesaria en un contexto donde los efectivos ya están habilitados a utilizar armas de fuego. “Ayudaría al personal a reducir con más facilidad a personas que cometan delitos y a resguardar la seguridad de los ciudadanos de bien”, sostuvo la legisladora.

En los fundamentos del proyecto, se señala que el uso de pistolas Taser permitiría reducir significativamente el riesgo de causar heridas graves durante intervenciones policiales, además de disminuir la posibilidad de que los agentes enfrenten procesos judiciales por el uso de la fuerza en cumplimiento de sus funciones.

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La senadora citó experiencias internacionales que, según indicó, respaldan la efectividad de estas herramientas. De acuerdo con esos estudios, el uso adecuado de armas no letales no implicaría riesgos graves para la salud y sería más eficaz en situaciones que requieren inmovilizar a una persona peligrosa sin recurrir a armas de fuego.

Arietto también mencionó el programa “Estaciones Seguras” impulsado en 2024 por la entonces ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que habilitó el uso de pistolas Taser por parte de fuerzas federales en estaciones de trenes.

Cómo funciona una Taser

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Las pistolas Taser funcionan mediante la descarga de impulsos eléctricos que inmovilizan temporalmente a una persona. Al ser disparadas, emiten dardos conectados por cables que pueden alcanzar hasta 10 metros y generan una descarga de aproximadamente 400 volts durante unos segundos, provocando la incapacitación inmediata del objetivo.