Después de horas complejas para su gestión por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la Provincia (al ser vinculado con el narcotráfico), el presidente Javier Milei relanzó su campaña este lunes durante un acto en el estadio Movistar Arena, del barrio Villa Crespo, CABA, pensando en las elecciones del 26.

Lo más llamativo fue que la actividad comenzó con el Jefe de Estado cantando sobre el escenario junto al grupo “La Banda Presidencial”.

Luego presentó su nuevo libro llamado “La Construcción del Milagro” en el que desarrolla el camino recorrido hasta conducir los destinos del país desde la Casa Rosada.

Además, le apuntó al kirchnerismo: “Los K ganaron la batalla pero no la guerra”, en referencia a la declinación de la postulación de Espert, ya que el mandatario considera que el legislador se bajó por una “operación política”.

Y añadió en su discurso de cierre: “Lo que se viene de acá en adelante son más reformas estructurales. Estamos trabajando para construir las bases que serán fundamentales a partir del 11 de diciembre, como es el caso de la reforma tributaría. En ese sentido, a medida que se genere expansión económica y bajen los impuestos, vamos a poder hacer una reforma laborar sin perder puestos de trabajo. Así, vamos abrir más la economía y generar más crecimiento”.

“No van a calmar nuestras vocación reformista. Vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo. Por lo tanto, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, concluyó.

"Lemoine":

Porque Javier Milei cantó #NoMeArrepientoDeEsteAmor junto a Lilia Lemoine en el Movistar Arena pic.twitter.com/4JpdAOGz61 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2025

Desde la oposición le dijeron de todo: “No nos merecemos a este garca y su jauría de lúmpenes”, expresó Juan Grabois sobre un video donde se lo ve a Milei cantando junto a la Diputada Lilia Lemoine.

"Sandro":

Porque Javier Milei interpretó #DameElFuegoDeTuAmor en el Movistar Arena pic.twitter.com/K6hmZdrPjg — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2025

"Demoliendo Hoteles":

Porque Javier Milei interpretó esa canción de Charly García para la presentación de su libro en el Movistar Arena pic.twitter.com/fERkrBCuH8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 6, 2025