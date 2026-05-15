Las jornadas se desarrollarán en el Circuito de Ciclismo y Aerobismo ubicado en la intersección de Jorge Newbery y Garibaldi, donde habrá librerías, editoriales, escritores y artistas invitados. A su vez, contarán con más de 40 stands de libros, participación de escuelas, charlas, presentaciones y actividades culturales.

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“Con ‘FILAB en Mi Barrio’ seguimos fortaleciendo una política pública que acerca la cultura y la lectura a cada rincón de Almirante Brown, poniendo en valor una feria que ya es un orgullo para todo el distrito y la región”, destacó Mariano Cascallares.

En este sentido, las jornadas en Glew tendrán lugar este viernes 15 de mayo, de 9.00 a 17.00, y el sábado 16, de 12.00 a 18.00.

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La propuesta continuará el 12 y 13 de junio en la Plaza Puerto Argentino de Malvinas Argentinas; el 28 y 29 de agosto en el Parque Don Orione; y el 4 y 5 de septiembre en la Plaza Madre Teresa de Calcuta, en San José.

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