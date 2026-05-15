Llega a Glew la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown
El Municipio anunció que la primera edición de “FILAB en Mi Barrio”, la propuesta itinerante en conmemoración por los diez años de la Feria Internacional del Libro, desembarcará este viernes 15 y sábado 16 de mayo en la localidad de Glew.
Las jornadas se desarrollarán en el Circuito de Ciclismo y Aerobismo ubicado en la intersección de Jorge Newbery y Garibaldi, donde habrá librerías, editoriales, escritores y artistas invitados. A su vez, contarán con más de 40 stands de libros, participación de escuelas, charlas, presentaciones y actividades culturales.
“Con ‘FILAB en Mi Barrio’ seguimos fortaleciendo una política pública que acerca la cultura y la lectura a cada rincón de Almirante Brown, poniendo en valor una feria que ya es un orgullo para todo el distrito y la región”, destacó Mariano Cascallares.
En este sentido, las jornadas en Glew tendrán lugar este viernes 15 de mayo, de 9.00 a 17.00, y el sábado 16, de 12.00 a 18.00.
La propuesta continuará el 12 y 13 de junio en la Plaza Puerto Argentino de Malvinas Argentinas; el 28 y 29 de agosto en el Parque Don Orione; y el 4 y 5 de septiembre en la Plaza Madre Teresa de Calcuta, en San José.
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