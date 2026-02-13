Retornan los corsos a Hurlingham, en una celebración que todos los años reúne a miles de vecinos de todas las edades; será el lunes 16 de febrero a partir de las 17.00, en el Predio Municipal (Pedro Díaz 1710).

Este año, el carnaval ofrecerá desfiles de seis murgas locales: Los inquietos de la 9, Los que faltaban, Murga Los Callejeros, Apasionados de William Morris, La Moña Suelta y Los Caprichosos. Además, participarán del evento la Orquesta Folclórica Municipal, su Ballet Andino y el taller municipal de percusión Bálsamo Tambor, aportando talento y diversidad artística, se informó oficialmente.

La jornada, impulsada por el Municipio, contará también con postas de hidratación para garantizar el bienestar de los asistentes ante posibles altas temperaturas. Una propuesta ideal para compartir en familia y vivir una noche de celebración, música y tradición popular.

En Hurlingham, el carnaval también se celebra en la Reserva

Dos días para celebrar el verano, la cultura y nuestras tradiciones en un entorno natural. Este sábado 14 habrá Feria de emprendedores sustentables de 14.00 a 19.00 y desde las 17.00 comienza el "Desentierro del Carnaval " con la Orquesta Folklórica Popular y el Ballet de Danzas Andinas del Municipio. Y el domingo 15, habrá una edición especial de "Tardes de Verano" desde las 17.30.

