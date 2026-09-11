El Honorable Concejo Deliberante de Lanús aprobó por unanimidad la Emergencia Sanitaria, Climática e Hídrica en el distrito, declaración impulsada por el gobierno que encabeza Julián Álvarez, por el término de 180 días.

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La iniciativa se tomó a raíz de los posibles riesgos y efectos asociados a la intensificación de las condiciones climáticas por la evolución del fenómeno “Súper Niño”.

Según se informó, esta medida tiene como objetivo “fortalecer preventivamente la capacidad municipal de planificación, coordinación, intervención sanitaria, asistencia social, comunicación y respuesta operativa para proteger la salud y la integridad de la población, los servicios públicos esenciales y la infraestructura de la ciudad”.

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A su vez, “se coordinarán acciones con organismos públicos, empresas prestadoras de servicios públicos y entidades de la sociedad civil, como así también esta iniciativa permitirá la contratación directa de bienes, servicios, obras o insumos que resulten necesarios para reparar sus efectos”.

Al respecto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló en el boletín El Niño/La Niña, emitido durante este mes de septiembre, sobre una elevada probabilidad de persistencia de condiciones de este fenómeno durante el trimestre septiembre, octubre y noviembre del corriente año, con posibilidad de alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte.

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La evolución del mismo puede incrementar la frecuencia o intensidad de precipitaciones abundantes, tormentas severas, ráfagas, actividad eléctrica, caída de granizo, anegamientos temporarios, desbordes de cursos de agua y temperaturas extremas, entre otros.

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