La ciudad de Mar del Plata volverá a llenarse de fuego y arte con la 72° edición de la Fiesta Fallera Valenciana Marplatense, uno de los eventos culturales más importantes de la colectividad española en el país. La cita será el sábado 28 desde las 20.00 en la emblemática Plaza Colón, con entrada libre y gratuita.

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Organizada por la Unión Regional Valenciana junto al Municipio de General Pueyrredón, la celebración ofrecerá desfile de colectividades, exhibición de motos de colección y autos antiguos, un show piromusical y el momento más esperado de la noche, la tradicional “cremá” del monumento fallero.

El arte efímero que se convierte en fuego

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En los días previos ya comenzó la “plantá”, es decir, el montaje del monumento fallero, una imponente estructura artística de unos 8 metros de altura sobre una base de aproximadamente 13 por 6 metros. Este año, los “ninots” (figuras que componen la obra) se inspiran en conceptos como la sudestada, el temblor y la presencia de dioses griegos, dejando lugar a múltiples interpretaciones.

Además, el público podrá participar activamente a través de un buzón especial donde se podrán depositar cartas, dibujos o mensajes con aquello que se desea dejar atrás.

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¿Qué es la “cremá” y por qué es el corazón de la fiesta?

La “cremá” es el acto central de las Fallas y consiste en la quema del monumento fallero. Este ritual, heredado de la tradicional Fallas de Valencia, simboliza la renovación y la purificación.

El fuego consume la obra artística y todo aquello que se deposita simbólicamente en el monumento como preocupaciones, deseos o etapas que se quieren cerrar. Es un rito colectivo para dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo.

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Una tradición que trasciende fronteras

La Semana Fallera Marplatense se celebra desde 1954 y es considerada la fiesta valenciana más importante fuera de España. A lo largo de los años, se consolidó como un atractivo turístico y cultural que convoca tanto a residentes como a visitantes.

En paralelo, ya funciona el tradicional stand de buñuelos valencianos en la costa y Arenales, abierto todos los días (excepto miércoles) de 15.00 a 23.00, sumando sabores típicos a la experiencia.

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