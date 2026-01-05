La localidad de Sierras Bayas se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Fiesta de Reyes Magos. La celebración, que comienza este lunes 5 de enero, contará con una amplia propuesta de actividades culturales pensadas para todas las edades.

Las actividades comenzarán a las 18.30 con la apertura de la feria de artesanos, seguida de la bendición de la fiesta. A las 19.00 se celebrará la misa en honor a los Reyes Magos, uno de los momentos centrales del evento.

Desde las 19.30 se habilitará el recorrido por el “Belén Viviente”, una puesta en escena inédita que podrá ser visitada por todas las personas presentes. Más tarde, a las 21.00, se realizará la representación del nacimiento del niño Jesús.

El momento más esperado por grandes y chicos llegará a las 21.30, con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. A partir de las 22.00 se llevará a cabo la tradicional entrega de regalos, que año tras año convoca a numerosas familias de la localidad y la región.

La celebración continuará desde las 22.45 con música en vivo, a cargo de Vieja Minga. El cierre de la fiesta está previsto para las 23.30, con un show de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro, priorizando el cuidado de las personas, los animales y el ambiente.

La jornada es organizada por la Asociación Civil Fiesta de Reyes Magos Cristo Rey, con el acompañamiento del Municipio de Olavarría y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.