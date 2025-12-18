Una banda que robaba disfrazada de policías y simulaba allanamientos para cometer asaltos en el oeste del Gran Buenos Aires fue desbaratada tras una investigación judicial. Cinco de sus integrantes fueron detenidos por el robo millonario a una financiera de Moreno, ocurrido a plena luz del día.

“Llevo el chaleco, la remera que es de la fuerza y las camperas”, decía uno de los integrantes del grupo en una de las escuchas telefónicas incorporadas a la causa, donde quedaba en evidencia cómo se preparaban para los golpes.

El asalto ocurrió en el Polo Empresarial K41, sobre el kilómetro 41 de la colectora del Acceso Oeste. Los delincuentes llegaron en una camioneta, bajaron armados y con camperas de la Policía Federal Argentina (PFA) y ropa similar a la PSA. Con una orden de allanamiento falsa, lograron que les abrieran la puerta de la financiera.

Una vez adentro, redujeron al personal, exigieron el dinero y escaparon tras efectuar disparos dentro del edificio, que estaba lleno de gente. En pocos segundos se llevaron 80 mil dólares y cuatro millones de pesos. Durante la fuga, cambiaron varias veces de vehículo para despistar a la Policía.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en robos agravados de Moreno-General Rodríguez, encabezada por la fiscal Solange Castelli, con intervención de la DDI y la PFA. De acuerdo a lo que informó Clarín, tras 18 allanamientos en distintos puntos del Conurbano, fueron detenidos Ramón Antonio Segovia, señalado como líder, junto a otros cuatro integrantes de la banda.

Durante los procedimientos se secuestraron armas, municiones, teléfonos celulares, chalecos antibalas y credenciales policiales falsas. La Justicia busca ahora a otros dos sospechosos y no descarta la participación de un entregador.