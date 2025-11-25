Un informe del periodista local Ricardo Sceppacuercia volvió a exponer una situación de alto riesgo en la Autovía 8, en el tramo que une Duggan con San Antonio de Areco, a metros de la conocida curva de Las Lilas. La lluvia deja en evidencia un problema que los vecinos vienen denunciando hace tiempo: un estrechamiento abrupto de la traza que obliga a maniobras peligrosas.

Según lo relevado en el lugar, el sector presenta un paso tan angosto que, incluso con buen clima, complica a los conductores. Pero con el pavimento mojado, la visibilidad reducida y el agua acumulada en la calzada, el riesgo se multiplica. “Es un embudo que aparece de golpe”, describió el periodista al mostrar cómo dos vehículos que coinciden en la misma mano quedan con margen casi nulo para evitar un roce o un impacto.

La combinación de la traza angosta, la falta de medidas de seguridad y el clima adverso convierte ese punto en una zona crítica y con potencial de siniestros graves. Por eso, la advertencia apunta nuevamente a la necesidad de una intervención urgente, especialmente en días como el de hoy, donde la lluvia vuelve imposible ignorar el peligro del lugar.

