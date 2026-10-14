El mal tiempo continuará durante los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias y tormentas que se extenderán hasta el viernes 16 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mejora llegará durante el fin de semana y las condiciones más estables se mantendrán hasta el martes 20.

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Cómo estará el tiempo en el AMBA durante los próximos días

Para este miércoles 14 de octubre, el organismo prevé una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, las chances de lluvia descenderán al 10% o menos. Los vientos soplarán entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El jueves 15 será la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones. El SMN estima entre un 40% y un 70% de chances de lluvia desde la tarde hasta la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 18 grados. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la noche.

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La inestabilidad continuará el viernes 16, con probabilidades de lluvias de entre el 10% y el 40% a lo largo de la jornada. La temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima llegará a los 18.

Cuándo dejará de llover en Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico, la mejora de las condiciones meteorológicas comenzará el sábado 17 de octubre, cuando ya no se esperan precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La jornada tendrá cielo parcialmente nublado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 17.

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Para el domingo 18, se anticipa nubosidad variable y temperaturas de entre 9 y 17 grados. La estabilidad continuará al comienzo de la próxima semana, con una mínima de 11 y una máxima de 18 grados el lunes 19.

En tanto, el martes 20 se espera una máxima de 20 grados, la temperatura más elevada del período previsto, lo que marcaría una continuidad de las condiciones más agradables después de varios días de lluvias.

Qué pasará en el resto de la provincia de Buenos Aires

El panorama también estará marcado por las precipitaciones en distintos sectores bonaerenses. Durante las primeras horas del miércoles se registran chaparrones en la Costa Atlántica y lluvias en el norte provincial. Por la tarde, las precipitaciones continuarán en el este de la provincia.

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Para el jueves, las lluvias persistirán en el este bonaerense, el suroeste y el norte del territorio provincial.

Según las previsiones, las precipitaciones cesarán durante el fin de semana. El sábado se espera cielo parcial a mayormente nublado, mientras que el domingo las condiciones serán de nubosidad parcial en toda la provincia.