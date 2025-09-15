Ads



El video grabado en La Matanza se volvió viral y mostraba a un hombre atado a una camioneta y siendo arrastrado porque lo habían señalado como autor de un robo. Sin embargo, la investigación judicial determinó que no era delincuente.

El episodio ocurrió este domingo por la noche en San Justo. Un grupo de vecinos redujo a un hombre al que acusaban de haber intentado asaltar a una mujer.

En medio de la confusión, lo ataron con sogas a una camioneta y lo llevaron por varias cuadras.

La primera versión que circuló hablaba de un castigo vecinal contra un ladrón sorprendido en flagrancia. Sin embargo, la fiscalía interviniente (UFI Nº 6 de La Matanza) confirmó tras tomar testimonios que se trató de un error: el hombre arrastrado no había participado de ningún robo.

Según publicó Inforbano, el propio protagonista del video explicó ante las autoridades que fue confundido en medio de la noche y que, pese a las lesiones sufridas, no realizará denuncia contra quienes lo atacaron.

La causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito”, y la Justicia busca esclarecer cómo se originó la falsa acusación que terminó en un violento hecho de justicia por mano propia