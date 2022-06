El último jueves, cerca de las 15 horas, Pablo Fernández recibió más de medio millón de pesos por error. Poco antes de llegar a su cita con la psicóloga, en Capital Federal, el joven recibió un llamado que le cambió el día. "Por equivocación te depositaron $600.000 en tu cuenta del banco", le dijo del otro lado de la línea un hombre con una tonada diferente a la porteña.

La llamada venía de Coronel Suárez, a casi 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Y la persona que se comunicaba era un trabajador de la sucursal del Banco Santander de esa ciudad. "Cuando me dice que me habían depositado esa plata por error no lo podía creer, así que entré al home banking y sí, me había llegado esa transferencia", relató Pablo a Clarín.

Me depositaron 600mil pesos por error OTRA VEZ. Qué hacemos? — Pablo (@fernandezpablo) June 16, 2022

"La cantidad que me depositaron fue una locura. Yo soy monotributista, no manejo esa plata. Por eso no puedo entender como alguien, al momento de transferir ese monto, aprieta 'siguiente, siguiente', sin mirar bien. Yo corroboro mil veces antes de pagar el alquiler, imaginate", dijo Pablo entre risas, que tiene la intención de devolver el dinero aunque todavía no pudo hacerlo.

Pagá las canchitas de acá a fin de año. — Chavetless (@camilunghi) June 16, 2022

"Yo quiero devolverla y lo voy a hacer, no me sale quedarme con lo que no es mío y menos esa cifra. Lo que pasa es que, ¿cómo es la cosa? ¿A mi me pueden depositar toda esta plata y yo devolverla así como si nada? Es mucho y primero me quiero fijar si yo no voy a tener problemas con la AFIP", contó sobre los motivos por los cuales aún no concretó la devolución.

soy un soldado del señor pic.twitter.com/KVF1AU43lT — Pablo (@fernandezpablo) June 16, 2022

"Desde el banco me compartieron el contacto del hombre y yo me comuniqué con el. Le expliqué que yo se la voy a devolver, pero que primero quería asesorarme para no tener consecuencias", reveló sobre la charla que tuvo. "Es mucho dinero y quería que se quedara tranquilo de que no iba a quedármelo ni usarlo el fin de semana en la costa", contó entre risas.

"Mi alias es Fernandez" LE LLUEVEN TRANSFERENCIAS — Christian Cibelli (@chcibelli) June 16, 2022

lo más insólito es que no es la primera vez que Pablo experimenta este hecho. Varios meses atrás, vivió una situación similar en la que otra persona también se confundió y le envió 100 mil pesos. ¿Su teoría? El alias: "Tengo un nombre muy común y cuando salió la opción de poner un alias en el banco estuve atento para ser de los primeros y lo logré: me puse 'Fernández'".

La situación se viralizó porque Pablo decidió compartirlo en sus redes sociales. Y optó contarlo a modo de chiste: "Me depositaron 600mil pesos por error OTRA VEZ. Qué hacemos?", publicó en su cuenta de Twitter con una encuesta cuyas opciones eran 'devolverlos' o 'asado con los pibes'. El posteo generó decenas de comentarios de usuarios con opiniones variadas.