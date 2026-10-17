Un conflicto laboral terminó con un escrache en la fachada de una hamburguesería de Santos Lugares, partido bonaerense de Tres de Febrero. Un exempleado de Mr. Tasti pintó la palabra “negrero” sobre el frente del comercio y difundió videos en las redes sociales para exponer lo que, según denunció, ocurrió tras su despido.

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De acuerdo con el relato del trabajador, identificado como Tobías por SM Noticias, la situación comenzó cuando se presentó a cumplir su jornada laboral y le comunicaron que estaba despedido. Según sostuvo, los responsables del local lo acusaron de haberse quedado con $300 de la propina correspondiente a su turno, aunque él afirmó que podía retirar ese dinero por un acuerdo previo con sus compañeros.

El exempleado aseguró que ese episodio fue utilizado como argumento para echarlo sin justa causa. También denunció que todavía no había recibido la liquidación correspondiente.

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Lo echaron “sin justa causa” y escrachó con grafitis a un local de hamburguesas en Santos Lugares https://t.co/MPkgAF5NzM 📱 Mandá tu video acá https://t.co/OLhQ4YgF1E https://t.co/QZQIMvyQkY — SM Noticias (@SMnoticias) October 17, 2026

Las denuncias por las condiciones de trabajo

El reclamo del trabajador no se limitó al despido. Según manifestó, en el establecimiento también se registrarían presuntas irregularidades en las condiciones laborales y se entregarían productos vencidos a los clientes.

Siempre de acuerdo con su testimonio, durante el tiempo que trabajó en el local había presentado reclamos ante organismos de control, pero consideró que no obtuvo respuestas. En ese contexto, sostuvo que decidió exponer públicamente el conflicto porque entendía que las vías legales no estaban dando resultados, tanto en su caso como en el de otros exempleados.

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Tobías reconoció que las formas que eligió para expresar su enojo no fueron las mejores, aunque justificó el escrache como una manera de visibilizar lo que, según denunció, habría ocurrido con varios trabajadores.

Además, afirmó que, al retirarse del establecimiento, uno de los responsables le habría dicho: “Sé dónde vivís, cuidate”. Según explicó, esa supuesta amenaza no quedó registrada en el video que difundió en las redes sociales.

Tras la viralización de las imágenes, el exempleado aseguró que recibió un mensaje de un representante de la marca que le pidió eliminar las publicaciones. Según su relato, se negó a hacerlo.