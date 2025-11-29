Dos hombres fueron detenidos en el partido bonaerense de Campana acusados de ser los autores del homicidio de José Ignacio Ventosa, el joven de 26 años que murió el 26 de octubre en un hospital de la zona. En un principio, su ingreso había sido atribuido a una supuesta sobredosis, pero la investigación dio un giro a partir de nuevos testimonios aportados por la familia.

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, testigos aseguraron que habían visto al joven ingerir drogas antes de descompensarse. Sin embargo, los médicos constataron que Ventosa falleció por un traumatismo grave de cráneo, acompañado de falla multiorgánica y hemorragia cerebral.

El caso había sido caratulado como averiguación de ilícito, pero la madre de la víctima presentó nuevos relatos que mencionaban una discusión entre Ventosa y dos hombres identificados como Juan Amaya Pablo (38) y Carlos Daniel Pereyra (27).

De acuerdo a esos testimonios, durante el enfrentamiento ambos acusados habrían golpeado al joven hasta dejarlo inconsciente. Con esos elementos, el Juzgado de Garantías N°1 de Campana ordenó cuatro allanamientos para concretar las detenciones.

El primer procedimiento fue en un domicilio de la calle Barlaro 491, donde intervino personal del Grupo Táctico de Tareas junto a otras divisiones y se detuvo a Amaya. El segundo operativo se realizó en una vivienda de Campo Facera, donde quedó detenido Pereyra.

Ambos fueron imputados por el delito de homicidio y quedaron a disposición de la Justicia.