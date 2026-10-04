La Peregrinación a Luján tiene miles de historias detrás de cada paso y, entre los peregrinos que llegan a la Basílica, también aparecen quienes caminan para agradecer después de haber atravesado momentos difíciles de salud.

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Ese es el caso de un hombre que llegó a Luján por segundo año consecutivo y contó ante las cámaras de Crónica el motivo que lo llevó nuevamente a emprender el camino.

“Fui operado de una diverticulosis con una peritonitis. Me salvé”, relató durante la peregrinación.

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Según contó, la intervención ocurrió en 2024 y después de la operación tuvo que atravesar un período en el que llevó una bolsa. Con el tiempo pudo recuperarse y decidió volver a caminar hasta Luján para agradecer.

“Cumplió absolutamente todo y hoy vengo a agradecer por todo eso”, explicó cuando le preguntaron por su vínculo con la Virgen.

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La caminata de este año tampoco fue casual. El peregrino explicó que se trataba de su segunda peregrinación a Luján, una manera de volver a encontrarse con un lugar al que llegó después de atravesar una situación de salud compleja.

“La Virgen se portó bien”, resumió, antes de continuar su camino hacia la Basílica.

La historia quedó registrada durante la cobertura en vivo de la peregrinación, donde distintos caminantes fueron contando los motivos que los llevaron a recorrer el camino hacia Luján.