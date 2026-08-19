"Lo Posible": la tragicomedia que desafía los límites entre la ficción y la realidad se presenta en el Teatro El Grito
Con dirección de Sol Cintas y Elena Acuña, la obra cruza teatro documental y ficción para preguntarse hasta dónde se puede transformar la realidad tras una tragedia. Con un elenco integrado por egresados de la UNA y la EMAD, se presenta los viernes a las 20.00 en Costa Rica 5459, CABA.
¿Hasta dónde puede llegar el teatro cuando la realidad ya escribió su final? Bajo esta premisa se presenta “Lo Posible, biodrama tragicomedia”, una propuesta escénica en cartelera que cruza el teatro documental con la ficción para adentrarse en la búsqueda de sentido tras una vivencia trágica.
Escrita por Sol Cintas y codirigida junto a Elena Acuña, la obra toma como punto de partida una experiencia personal impactante. Lejos de quedarse en la reconstrucción del dolor, la pieza propone convertir lo sucedido en un territorio de imaginación y reconstrucción donde las segundas oportunidades vuelven a ser posibles.
Una historia entre el dolor, la risa y el metateatro
La trama sigue a Sofía, quien intenta superar un trauma marcante decidiendo llevar a escena, junto a un elenco particular de "eruditos teatrales", pasajes y situaciones de una vida que imaginó. En ese intento desesperado y poético por cambiar lo que sucedió, las fronteras entre lo real y la ficción terminan por borrarse completamente.
La propuesta apela a un dispositivo escénico dinámico que expone la propia teatralidad y ruptura constante de la ficción, permitiendo que el público transite un juego pendular entre la risa y la emoción profunda.
Talento y formación escénica
El espectáculo cuenta con las actuaciones de Lola Penélope, Omar Possemato, Marcela Rovello y Franco Giacoboni. La gran mayoría del equipo artístico se destaca por su sólida formación técnica y académica, siendo egresados de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD).
Asimismo, el equipo técnico suma nombres destacados: Andrés Molina en la composición coreográfica, Pepo Lapouble en música original y diseño sonoro, Damián Monzón en iluminación, Paula Molina en escenografía y vestuario, y la supervisión dramatúrgica de Pilar Ruiz.
Ficha técnica y datos de funciones
- Obra: Lo Posible, biodrama tragicomedia.
- Funciones: Viernes a las 20.00.
- Lugar: Teatro El Grito (Costa Rica 5459, CABA).
- Dramaturgia: Sol Cintas.
- Dirección: Sol Cintas y Elena Acuña.
- Elenco: Lola Penélope, Omar Possemato, Marcela Rovello y Franco Giacoboni.
- Asistencia de dirección: Agustín Malec.
- Redes sociales: Instagram @loposible.obra
- Contacto / Prensa: [email protected] / 114927-9887
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