¿Hasta dónde puede llegar el teatro cuando la realidad ya escribió su final? Bajo esta premisa se presenta “Lo Posible, biodrama tragicomedia”, una propuesta escénica en cartelera que cruza el teatro documental con la ficción para adentrarse en la búsqueda de sentido tras una vivencia trágica.

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Escrita por Sol Cintas y codirigida junto a Elena Acuña, la obra toma como punto de partida una experiencia personal impactante. Lejos de quedarse en la reconstrucción del dolor, la pieza propone convertir lo sucedido en un territorio de imaginación y reconstrucción donde las segundas oportunidades vuelven a ser posibles.

Una historia entre el dolor, la risa y el metateatro

La trama sigue a Sofía, quien intenta superar un trauma marcante decidiendo llevar a escena, junto a un elenco particular de "eruditos teatrales", pasajes y situaciones de una vida que imaginó. En ese intento desesperado y poético por cambiar lo que sucedió, las fronteras entre lo real y la ficción terminan por borrarse completamente.

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La propuesta apela a un dispositivo escénico dinámico que expone la propia teatralidad y ruptura constante de la ficción, permitiendo que el público transite un juego pendular entre la risa y la emoción profunda.

Talento y formación escénica

El espectáculo cuenta con las actuaciones de Lola Penélope, Omar Possemato, Marcela Rovello y Franco Giacoboni. La gran mayoría del equipo artístico se destaca por su sólida formación técnica y académica, siendo egresados de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD).

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Asimismo, el equipo técnico suma nombres destacados: Andrés Molina en la composición coreográfica, Pepo Lapouble en música original y diseño sonoro, Damián Monzón en iluminación, Paula Molina en escenografía y vestuario, y la supervisión dramatúrgica de Pilar Ruiz.

Ficha técnica y datos de funciones

Obra: Lo Posible, biodrama tragicomedia.

Lo Posible, biodrama tragicomedia. Funciones: Viernes a las 20.00.

Viernes a las 20.00. Lugar: Teatro El Grito (Costa Rica 5459, CABA).

Teatro El Grito (Costa Rica 5459, CABA). Dramaturgia: Sol Cintas.

Sol Cintas. Dirección: Sol Cintas y Elena Acuña.

Sol Cintas y Elena Acuña. Elenco: Lola Penélope, Omar Possemato, Marcela Rovello y Franco Giacoboni.

Lola Penélope, Omar Possemato, Marcela Rovello y Franco Giacoboni. Asistencia de dirección: Agustín Malec.

Agustín Malec. Redes sociales: Instagram @loposible.obra

Instagram @loposible.obra Contacto / Prensa: [email protected] / 114927-9887