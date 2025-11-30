El bonaerense Franco Colapinto cerró un Gran Premio de Qatar prolijo pero frustrante y dejó una frase que resumió su malestar con el rendimiento del Alpine: “Lo positivo es que queda una sola carrera en el año”. El piloto de Pilar, que partió desde el pitlane por un trabajo tardío de los mecánicos, finalizó 14° en el circuito de Lusail.

En la zona mixta, el argentino volvió a exponer el mismo diagnóstico que repite desde hace meses: falta de ritmo, poca confianza y una adaptación complicada al auto. “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo… no encuentro el ritmo”, señaló. También bromeó: “Estoy largando más desde el pitlane que de la pista”, en diálogo con ESPN.

Durante la competencia, Colapinto entró a boxes en la vuelta 7 tras el toque entre Pierre Gasly y Nico Hülkenberg, que obligó a gran parte de la grilla a cambiar neumáticos. El pilarense cumplió con las dos detenciones obligatorias por norma de la FIA y mantuvo un rendimiento regular, sin grandes oportunidades de sobrepaso. Apenas pudo superar a Oliver Bearman cuando el piloto de Haas tuvo un problema en pits.

"NO ENCUENTRO EL RITMO... NO TENGO CONFIANZA LA VERDAD", la palabra de Colapinto tras su puesto 14 en Qatar.



📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/loQNFiNyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

Su compañero Gasly terminó último entre quienes completaron la carrera, mientras que Esteban Ocon (Haas) fue penalizado por saltarse la largada. Colapinto resistió los ataques del francés en algunos pasajes, incluso cuando el de Haas llegó a activar el DRS.

El argentino remarcó que Lusail es un circuito complejo: sin paredes, pero con grava que penaliza cualquier error. “No me sentí cómodo en todo el fin de semana”, admitió. Además, cuestionó lo monótono de la estrategia obligatoria de dos paradas: “No hubo oportunidades, fue aburrida”.

Con solo Abu Dhabi por delante, Colapinto ya piensa en 2026, cuando seguirá en Alpine y espera que el equipo le entregue un auto competitivo como el que tuvo en Williams en 2024, donde logró sumar puntos.