Axel Kicillof estuvo en el municipio de Bahía Blanca y brindó una entrevista exclusiva con el medio local La Brújula 24. En su paso por la ciudad recorrió el Hospital Penna y supervisó obras de infraestructura.

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En el backstage de la entrevista se destacaron dos momentos. Uno de ellos, mientras el Gobernador charlaba con periodistas y afirmaba: “Si Milei gana la próxima elección, la obra del Canal Maldonado no va a terminar”.

En otro pasaje de su visita al medio bahiense, una seguidora del gobernador lo abrazó efusivamente y le dijo: “sos lo único que tengo”.

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