Lo que no se vio de la entrevista a Kicillof a un medio bahiense: el efusivo abrazo de una fanática
El mandatario bonaerense brindó una entrevista a La Brújula 24 y a la salida, una mujer le dijo emocionada: “sos lo único que tengo”. Ademas, la advertencia que dejó sobre la obra del canal Maldonado.
Axel Kicillof estuvo en el municipio de Bahía Blanca y brindó una entrevista exclusiva con el medio local La Brújula 24. En su paso por la ciudad recorrió el Hospital Penna y supervisó obras de infraestructura.
En el backstage de la entrevista se destacaron dos momentos. Uno de ellos, mientras el Gobernador charlaba con periodistas y afirmaba: “Si Milei gana la próxima elección, la obra del Canal Maldonado no va a terminar”.
En otro pasaje de su visita al medio bahiense, una seguidora del gobernador lo abrazó efusivamente y le dijo: “sos lo único que tengo”.
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